Portes Ouvertes exceptionnelle de l’église Saint-Michel et de sa chapelle Boulogne-sur-Mer

Portes Ouvertes exceptionnelle de l’église Saint-Michel et de sa chapelle

Eglise Saint Michel boulevard de Clocheville Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

L’association de sauvegarde de l’église Saint Michel de Boulogne-Sur-Mer a le plaisir de vous convier le Samedi 28 Mars 2026 à une journée Portes Ouvertes exceptionnelle de l’église Saint-Michel et de sa chapelle, situées boulevard de Clocheville à Boulogne-sur-Mer !

Au programme

– Portes ouvertes de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h venez découvrir ou redécouvrir ce lieu chargé d’histoire à votre rythme.

– Visites guidées à 11h, 14h30 et 16h30 une occasion unique d’en apprendre davantage sur l’architecture, l’histoire et les anecdotes de ce patrimoine local.

– Vente de douceurs sucrées pour le plaisir des papilles et le soutien de notre association.

Entrée libre et gratuite Une participation financière à la libre appréciation des visiteurs sera la bienvenue pour soutenir nos actions de sauvegarde.

Nous comptons sur votre présence pour partager ce moment convivial et culturel et pour faire vivre ensemble ce patrimoine qui nous est cher. .

Eglise Saint Michel boulevard de Clocheville Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 35 35 41

