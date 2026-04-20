Portes ouvertes Exploitation Denu Bœsenbiesen
Portes ouvertes Exploitation Denu Bœsenbiesen vendredi 8 mai 2026.
Bœsenbiesen
Portes ouvertes Exploitation Denu
35 rue Principale Bœsenbiesen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Visitez les serres, profitez de conseils et d’un petit marché local. Plantes, gourmandises et tartes flambées à midi une sortie nature et conviviale !
Visite de serres, conseils, vente de végétaux, engrais, terreaux,…
Possibilité de manger tartes flambées sur place de 11h30 à 14h.
Petit marché de commerçants locaux (fromagerie Goetz, Fab’vins, savonnerie de la forge, miel, brasserie, les délices de joséphine, l’atelier du remouleur) .
35 rue Principale Bœsenbiesen 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 32 07 denu.exploitation@gmail.com
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English :
Visit the greenhouses, get advice and visit a small local market. Plants, delicacies and tartes flambées at lunchtime: a friendly outing in the great outdoors!
L’événement Portes ouvertes Exploitation Denu Bœsenbiesen a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du Grand Ried