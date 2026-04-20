Bœsenbiesen

Portes ouvertes Exploitation Denu

35 rue Principale Bœsenbiesen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Visitez les serres, profitez de conseils et d’un petit marché local. Plantes, gourmandises et tartes flambées à midi une sortie nature et conviviale !

Visite de serres, conseils, vente de végétaux, engrais, terreaux,…

Possibilité de manger tartes flambées sur place de 11h30 à 14h.

Petit marché de commerçants locaux (fromagerie Goetz, Fab’vins, savonnerie de la forge, miel, brasserie, les délices de joséphine, l’atelier du remouleur) .

35 rue Principale Bœsenbiesen 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 32 07 denu.exploitation@gmail.com

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English :

Visit the greenhouses, get advice and visit a small local market. Plants, delicacies and tartes flambées at lunchtime: a friendly outing in the great outdoors!

L’événement Portes ouvertes Exploitation Denu Bœsenbiesen a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du Grand Ried