Informations pratiques

Pressigny-les-Pins

Portes ouvertes expo La police à papa

Pressigny-les-Pins Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Portes ouvertes expo La police à papa

Portes ouvertes La police à papa . tombola et quiz, vente de miniatures et insignes, exposition de véhicules anciens, uniformes et objets utilisés par la police des années 60 à 2000. Renseignements et réservation visite 06 72 19 54 91 .

Pressigny-les-Pins 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 19 54 91

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English :

Open House for the La police %E0 papa Exhibition

L’événement Portes ouvertes expo La police à papa Pressigny-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GATINAIS SUD