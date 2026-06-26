Portes ouvertes expo La police à papa Pressigny-les-Pins
dimanche 12 juillet 2026 · Pressigny-les-Pins
Informations pratiques
Pressigny-les-Pins
Portes ouvertes expo La police à papa
Pressigny-les-Pins Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Portes ouvertes expo La police à papa
Portes ouvertes La police à papa . tombola et quiz, vente de miniatures et insignes, exposition de véhicules anciens, uniformes et objets utilisés par la police des années 60 à 2000. Renseignements et réservation visite 06 72 19 54 91 .
Pressigny-les-Pins 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 19 54 91
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English :
Open House for the La police %E0 papa Exhibition
L’événement Portes ouvertes expo La police à papa Pressigny-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GATINAIS SUD