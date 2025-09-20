Portes ouvertes – expo thématique et conférences patrimoine ferroviaire Association Model’Rail Saint-Étienne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Expo conférence sur le thème des trains JEP, le tout illustré par un circuit, des modèles réduits et des documents. Entre les conférences, le club diffuse des films sur le patrimoine ferroviaire stéphanois et la vie de cheminot, commentés uniquement le dimanche par un ancien cheminot.

Horaires des conférences selon l’affluence

Association Model’Rail 125, rue Gabriel Péri, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 28 32 04 71 http://www.modelrail.fr https://www.facebook.com/groups/modelrailsaintetienne/ Siège de l’association Model’Rail, modélisme ferroviaire d’ambiance à Saint-Etienne Ouverture habituelle les vendredis de 17h à 20h

