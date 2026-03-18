Portes ouvertes exposition Cécile Laissus, artiste sculpteur Atelier sculpture céramique C. Laissus Villeréal

Portes ouvertes exposition Cécile Laissus, artiste sculpteur

Atelier sculpture céramique C. Laissus 22 rue Armand Fallières Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

A l’occasion des Portes Ouvertes de printemps, Cécile Laissus vous fera découvrir son atelier et ses sculptures d’art contemporain.

Elle accueillera également les œuvres de Régis Mucheron, artiste peintre.

A l’occasion des Portes Ouvertes de printemps, Cécile Laissus vous fera découvrir son atelier et ses sculptures d’art contemporain.

Elle accueillera également les œuvres de Régis Mucheron, artiste peintre.

Prendre le temps de se poser, observer avec curiosité et imagination la nature humaine, c’est ce que nous propose Régis Mucheron au travers de son œuvre. Sa grande maîtrise des couleurs nous entraîne instantanément dans son univers. .

Atelier sculpture céramique C. Laissus 22 rue Armand Fallières Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 04 07 30 laissuscecile@gmail.com

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English : Portes ouvertes exposition Cécile Laissus, artiste sculpteur

For the Spring Open House, Cécile Laissus will show you her studio and her contemporary art sculptures.

She will also welcome works by painter Régis Mucheron.

L’événement Portes ouvertes exposition Cécile Laissus, artiste sculpteur Villeréal a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Bastides