Portes ouvertes Exposition et atelier de scultpure sur marbre – Atelier et exposition tout au fond de l’impasse. Arras-en-Lavedan, 12 mai 2025 17:00, Arras-en-Lavedan.

Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-05-12 17:00:00

fin : 2025-06-30

2025-05-12

Tous les lundis, poussez la porte de l’atelier et venez rencontrer Jean-Jacques ABDALLAH, sculpteur sur pierre (marbre essentiellement).

Vous découvrirez la salle d’exposition qui abrite de jolie pièces.

Jean-Jacques pourra vous parler de son activité, de sa passion pour la pierre et la sculpture et vous montrer son atelier de travail.

-Visite de l’exposition en accès libre, sans réservation.

-Visite possible également tous les autres jours de la semaine n’hésitez pas à appeler ou à simplement passer à l’improviste. .

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 12 25 61 jean-jacques.abdallah@wanadoo.fr

English :

Every Monday, come and meet Jean-Jacques ABDALLAH, stone sculptor (mainly marble).

You’ll discover the showroom, home to a number of attractive pieces.

Jean-Jacques will tell you all about his work, his passion for stone and sculpture, and show you around his workshop.

German :

Jeden Montag können Sie die Tür des Ateliers öffnen und Jean-Jacques ABDALLAH, einen Steinbildhauer (hauptsächlich Marmor), kennen lernen.

Sie werden den Ausstellungsraum entdecken, der viele schöne Stücke beherbergt.

Jean-Jacques kann Ihnen von seiner Tätigkeit, seiner Leidenschaft für Stein und Skulpturen erzählen und Ihnen sein Atelier zeigen.

Italiano :

Ogni lunedì, aprite la porta del laboratorio e venite a conoscere Jean-Jacques ABDALLAH, scultore di pietra (principalmente marmo).

Scoprirete la sala espositiva, che ospita alcuni splendidi pezzi.

Jean-Jacques vi parlerà del suo lavoro, della sua passione per la pietra e la scultura e vi mostrerà il suo studio.

Espanol :

Todos los lunes, abra de un empujón la puerta del taller y venga a conocer a Jean-Jacques ABDALLAH, escultor en piedra (principalmente mármol).

Descubrirá la sala de exposiciones, que alberga algunas piezas preciosas.

Jean-Jacques le hablará de su trabajo, de su pasión por la piedra y la escultura, y le enseñará su taller.

