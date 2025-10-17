Portes ouvertes & expositions de projets de l’association « Architectes & Particuliers » Cabinet Curieux Architectes Belley

Portes ouvertes & expositions de projets de l’association « Architectes & Particuliers » Cabinet Curieux Architectes Belley vendredi 17 octobre 2025.

Portes ouvertes & expositions de projets de l’association « Architectes & Particuliers » 17 et 18 octobre Cabinet Curieux Architectes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T09:00:00 – 2025-10-17T12:30:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Venez visiter notre agence, échanger sur notre métier et découvrir l’exposition des projets de l’association Architectes et Particuliers.

Cabinet Curieux Architectes 13 avenue Alsace Lorraine 01300 Belley Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0755616269 http://cabinetcurieux.fr [{« link »: « https://www.architectesetparticuliers.fr/ »}] Agence d’architecture – Architecte HMONP

Projets de réhabilitations, de rénovations et neufs

Utilisation de matériaux sains et biosourcés

Pour les particuliers et les professionnels. Parking en face

Venez visiter notre agence, échanger sur notre métier et découvrir l’exposition des projets de l’association Architectes et Particuliers.

Cabinet Curieux Architectes©