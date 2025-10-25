Portes Ouvertes Eyguebelle Domaine Eyguebelle Valaurie

Domaine Eyguebelle 3 chemin de la Méjeonne Valaurie Drôme

Tarif : 1 EUR

1 € par personne Visite guidée & Dégustation avec un Ecocup offert.

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25

✨ PORTES OUVERTES EYGUEBELLE LES 25 & 26 OCTOBRE ✨

Eyguebelle vous ouvre ses portes les Samedi 25 et dimanche 26 octobre

De 10h à 18h

Venez découvrir les coulisses de notre savoir-faire artisanal lors de deux journées exceptionnelles !

.

Domaine Eyguebelle 3 chemin de la Méjeonne Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 03 80 domaine@eyguebelle.com

English :

? EYGUEBELLE OPEN HOUSE ? OCTOBER 25 & 26 ?

Eyguebelle opens its doors to you on Saturday October 25 and Sunday October 26

From 10am to 6pm

Come and take a behind-the-scenes look at our craftsmanship over two exceptional days!

German :

? OFFENE TÜREN EYGUEBELLE ? AM 25. & 26. OKTOBER ?

Eyguebelle öffnet seine Türen am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. Oktober

Von 10 bis 18 Uhr

Werfen Sie an zwei außergewöhnlichen Tagen einen Blick hinter die Kulissen unseres handwerklichen Könnens!

Italiano :

? EYGUEBELLE OPEN HOUSE ? 25 E 26 OTTOBRE ?

Eyguebelle vi apre le sue porte sabato 25 e domenica 26 ottobre

Dalle 10.00 alle 18.00

Venite a scoprire il dietro le quinte del nostro artigianato in due giorni eccezionali!

Espanol :

? JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EYGUEBELLE ? 25 Y 26 DE OCTUBRE ?

Eyguebelle te abre sus puertas el sábado 25 y el domingo 26 de octubre

De 10h a 18h

Venga a ver entre bastidores nuestro trabajo artesanal durante dos días excepcionales

L’événement Portes Ouvertes Eyguebelle Valaurie a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes