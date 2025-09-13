Portes ouvertes Fablab Village associatif Saint-Grégoire

Entrée libre et gratuite

Le **Carrefour Numérique Grégorien** a le plaisir de vous inviter aux Portes **Ouvertes de son FabLab** ! Cet événement vous permettra de faire connaissance avec son espace dédié à la création, à l’innovation et à la collaboration.

**Date** : samedi 13 septembre 2025​

**Heure** : De 10h à 17h​

**Lieu** : Village des associations (derrière le COSEC), 5 rue Paul-Emile Victor, Saint Grégoire

Au programme :

* Découverte des équipements du FabLab (imprimantes 3D, découpe vinyle, découpe laser, électronique, etc.).

* Présentation des ateliers à venir pour vous initier à la fabrication numérique.

* Rencontres avec notre communauté.

Que vous soyez curieux, bricoleur, entrepreneur ou simplement intéressé par les nouvelles technologies, ces portes ouvertes sont une occasion idéale pour découvrir notre univers et pourquoi pas, rejoindre notre communauté !

Au plaisir de vous accueillir,

L’équipe du Carrefour Numérique Grégorien

