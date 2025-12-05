Portes ouvertes Famille Denis Cléré-sur-Layon

Portes ouvertes Famille Denis

Les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 décembre prochains, le domaine Famille Denis-Petit Clocher, à Cléré-sur-Layon, organise ses huitièmes portes-ouvertes.

Un événement sous le signe du partage, de la transmission et de la gastronomie.

Au programme les samedi et dimanche dégustation de nos vins au fil de la cave, marché gastronomique, artisanat d’art, espace enfants, animation musicale, repas vigneron.

Pour la deuxième année, nous vous proposons une soirée accords mets et vins avec animation musicale le vendredi soir. Thème à définir.

Le déjeuner vigneron est proposé les samedi et dimanche midi sur réservation uniquement. Nombre de places limité. .

English :

On Friday December 5, Saturday December 6 and Sunday December 7, the Denis-Petit Clocher family estate in Cléré-sur-Layon is holding its eighth open house.

German :

Am Freitag, den 5., Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. Dezember veranstaltet das Weingut Famille Denis-Petit Clocher in Cléré-sur-Layon seinen achten Tag der offenen Tür.

Italiano :

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 dicembre, la tenuta della famiglia Denis-Petit Clocher, a Cléré-sur-Layon, organizza la sua ottava visita guidata.

Espanol :

El viernes 5, el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre, la finca de la familia Denis-Petit Clocher en Cléré-sur-Layon celebra su octava jornada de puertas abiertas.

