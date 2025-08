Portes ouvertes Familles Rurales Erdre-en-Anjou Maison pour Tous Erdre-en-Anjou

Portes ouvertes Familles Rurales Erdre-en-Anjou Maison pour Tous Erdre-en-Anjou samedi 6 septembre 2025.

Portes ouvertes Familles Rurales Erdre-en-Anjou

Maison pour Tous 7 Place de l’Union Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

2025-09-06

L’association Familles Rurales Erdre-en-Anjou vous ouvre ses portes pour un temps de découverte et de partage le samedi 6 septembre 2025.

Matinée portes ouvertes 6 septembre 2025

L’équipe vous accueille pour une matinée placée sous le signe de la découverte et des échanges.

Une belle occasion de rencontrer celles et ceux qui font vivre l’association au quotidien !

Au programme informations sur les activités, inscriptions, démonstration de couture…

Venez découvrir les activités, poser vos questions, et vous inscrire pour l’année 2025-2026 .

Maison pour Tous 7 Place de l’Union Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 25 13 60 secretariat@famillesrurales-erdre-en-anjou.fr

English :

The association Familles Rurales Erdre-en-Anjou opens its doors to you for a time of discovery and sharing on Saturday, September 6, 2025.

German :

Der Verein Familles Rurales Erdre-en-Anjou öffnet Ihnen am Samstag, den 6. September 2025, seine Türen für eine Zeit der Entdeckung und des Austauschs.

Italiano :

L’associazione Familles Rurales Erdre-en-Anjou vi apre le porte per un momento di scoperta e condivisione sabato 6 settembre 2025.

Espanol :

La asociación Familles Rurales Erdre-en-Anjou le abre sus puertas para un momento de descubrimiento y de intercambio el sábado 6 de septiembre de 2025.

