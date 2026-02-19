Portes ouvertes Ferme de la Duterie

La Duterie Beaumont-Village Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Visite guidée ou libre de notre ferme. Vaches, moutons, volailles…vous attendent pour cette belle journée de découverte de notre métier.

Petit marché de producteurs et d’artisans, diverses animations. Restauration sur place avec des produits locaux.

Visite guidée ou libre de notre ferme. Vaches, moutons, volailles…vous attendent pour cette belle journée de découverte de notre métier.

Petit marché de producteurs et d’artisans, diverses animations. Restauration sur place avec des produits locaux. .

La Duterie Beaumont-Village 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire fermedeladuterie@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided or self-guided tour of our farm. Cows, sheep, poultry…await you for this wonderful day to discover our profession.

Small market of producers and craftsmen, various animations. Catering on site with local products.

L’événement Portes ouvertes Ferme de la Duterie Beaumont-Village a été mis à jour le 2026-02-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire