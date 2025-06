Portes ouvertes Ferme du Thieu Ferme du Thieu Créon-d’Armagnac 5 juillet 2025 09:30

Landes

Portes ouvertes Ferme du Thieu Ferme du Thieu 7 Route de Herré Créon-d’Armagnac Landes

Début : 2025-07-05 09:30:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

A Créon d’Armagnac, le fermier Sébastien GALLOY cultive 100ha en alternant bandes de culture et couverts végétaux, sans intrants et avec un travail du sol réduit. Son objectif ? Remettre de la vie dans le sol ! Un défi simple en apparence mais qui implique une transformation profonde des pratiques. Venez à sa rencontre pour en apprendre plus !

Ce sera également l’occasion de faire le plein de produits locaux avec un marché fermier ! .

Ferme du Thieu 7 Route de Herré

Créon-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine oustal40@gmail.com

English : Portes ouvertes Ferme du Thieu

In Créon d’Armagnac, farmer Sébastien GALLOY cultivates 100ha of land alternating strips of crops and plant cover, with no inputs and reduced tillage. His aim? Put life back into the soil! A seemingly simple challenge, but one that implies a profound transformation in farming practices.

German : Portes ouvertes Ferme du Thieu

In Créon d’Armagnac bewirtschaftet der Landwirt Sébastien GALLOY 100 ha mit abwechselnden Anbaustreifen und Pflanzendecken, ohne Einsatz von Hilfsmitteln und mit reduzierter Bodenbearbeitung. Sein Ziel? Wieder Leben in den Boden bringen! Eine scheinbar einfache Herausforderung, die jedoch eine tiefgreifende Veränderung der Praktiken mit sich bringt.

Italiano :

A Créon d’Armagnac, l’agricoltore Sébastien GALLOY coltiva 100 ettari di terreno alternando strisce di colture e coperture vegetali, senza input e con una lavorazione ridotta. Il suo obiettivo? Ridare vita al suolo! Una sfida apparentemente semplice, ma che implica una profonda trasformazione delle pratiche agricole.

Espanol : Portes ouvertes Ferme du Thieu

En Créon d’Armagnac, el agricultor Sébastien GALLOY cultiva 100 ha alternando franjas de cultivos y cubiertas vegetales, sin insumos y con laboreo reducido. ¿Su objetivo? Devolver la vida al suelo Un reto aparentemente sencillo, pero que implica una profunda transformación de las prácticas agrícolas.

