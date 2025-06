portes ouvertes ferme équestre ferme équestre de la forêt de Chailluz Besançon 29 juin 2025 10:00

portes ouvertes ferme équestre ferme équestre de la forêt de Chailluz 10 chemin des bas de chailluz Besançon Doubs

Tarif : – – 0 EUR

Portes ouvertes dimanche 29 juin 2025, plusieurs animations sont prévues tout au long de la journée (de 10h à 17h), baptêmes poneys, carrousel cheval, démonstration de dressage en liberté, mountain trail, ptv, présentation de la cavalerie, animations diverses et inscriptions aux stages et rentrée 2025.

Buvette et restauration sur place.

-Baptêmes poneys de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

-PONY GAMES ; 11H

-Spectacle cheval/carrousel 11h30/14h30/16h

– concours du meilleur groom 13h45

-Démonstration MOUNTAIN TRAIL/ PTV 15h

-Dressage en liberté 15h30

-présentation de la cavalerie 17h00 .

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 31 30 43 rotaceline@yahoo.fr

