Portes ouvertes ferme équestre des Chimères Domaine des chimères Le Saint

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 18:00:00

2025-09-17

Vous avez envie de découvrir les chevaux, les poneys ou l’équitation, ET le bien être animal, l’éthologie et l’écologie sont au cœur de vos préoccupations. Nous vous proposons de venir découvrir notre club, nos équidés, notre philosophie et nos valeurs. Inscriptions possibles pour l’année 2025/26. .

Domaine des chimères 1 Kergustiou Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21

