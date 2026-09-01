Informations pratiques

Kiffis

Portes ouvertes Ferme Équestre Zum Blaue

5 rue de Wolschwiller Kiffis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Spectacle équestre, animations, jeux, tours à cheval, restauration sur place avec foodtruck et buvette

La Ferme Équestre Zum Blaue vous ouvre ses portes à l’occasion de son édition 2026 pour vous faire découvrir le monde du cheval dans une ambiance conviviale et festive.

Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter d’un spectacle équestre sur le thème du jeu Cluedo, de tours à cheval, ainsi que de jeux et d’animations.

Ce sera également l’occasion de se renseigner sur les activités proposées par la ferme équestre, comme les cours et les balades, et d’effectuer les inscriptions pour la rentrée.

Une restauration avec food trucks ainsi qu’une buvette seront également proposées sur place. .

5 rue de Wolschwiller Kiffis 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 04 01 65

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English :

Equestrian show, entertainment, games, horseback riding, on-site food service with a food truck and a refreshment stand

L’événement Portes ouvertes Ferme Équestre Zum Blaue Kiffis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Sundgau