Portes ouvertes Ferme Jouanlane et Fleurs d’Azun – ESTAING Estaing, 24 mai 2025 10:00, Estaing.

Hautes-Pyrénées

Portes ouvertes Ferme Jouanlane et Fleurs d’Azun ESTAING 15 chemin de l’église Estaing Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-24

Portes ouvertes à la ferme Jouanlane et Fleurs d’Azun.

Une journée entre nature, poésie et fleurs.

Visite, ateliers, contes et poésie, vente de plants et sirops.

Programme de la journée

-10h visite des jardins avec Hélène maraîchage et fleurs d’Azun.

-11h balade contée au jardin avec Ludivine Moreno (tout public, gratuit sur réservation) plus d’infos dans le programme en images.

-12h déjeuner libre dans les jardins avec le foodtruck de l’Emicurienne.

-13h30 Atelier bouquet avec Kelly ou semis avec Hélène (5€ / pers sur réservation).

-de 14h à 16h Cabinet éphémère de poésie, des poèmes au jardin à offrir (plus d’infos dans le programme en images).

Sur place vente de plants et sirops.

-Réservation ateliers Kelly 06 19 71 46 20

-Réservation balade contée Ludivine 06 23 16 34 67 .

ESTAING 15 chemin de l’église

Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 71 46 20 morenoludivine@gmail.com

English :

Open house at Jouanlane and Fleurs d’Azun farms.

A day of nature, poetry and flowers.

Visit, workshops, storytelling and poetry, sale of plants and syrups.

Program for the day:

-10am: visit the gardens with Hélène: market gardening and Azun flowers.

-11am: storytelling tour of the garden with Ludivine Moreno (all ages, free booking required) more info in the program.

-12pm: free lunch in the gardens with the Emicurienne foodtruck.

-1:30pm: Bouquet workshop with Kelly or seedlings with Hélène (5? / pers booking required).

-2pm to 4pm: Ephemeral poetry cabinet, poems in the garden as gifts (more info in the program images).

On-site: sale of plants and syrups.

German :

Tag der offenen Tür auf dem Bauernhof Jouanlane und Fleurs d’Azun.

Ein Tag zwischen Natur, Poesie und Blumen.

Besichtigung, Workshops, Märchen und Poesie, Verkauf von Setzlingen und Sirupen.

Programm des Tages

-10 Uhr: Besuch der Gärten mit Hélène: Gemüseanbau und Blumen von Azun.

-11 Uhr: Erzählter Spaziergang durch den Garten mit Ludivine Moreno (für alle Altersgruppen, kostenlos mit Reservierung) mehr Infos im Bildprogramm.

-12 Uhr: Freies Mittagessen in den Gärten mit dem Foodtruck von l’Emicurienne.

-13:30 Uhr: Workshop Blumenstrauß mit Kelly oder Aussaat mit Hélène (5? / Pers. mit Reservierung).

-14.00-16.00 Uhr: Vergängliches Poesiekabinett, Gartengedichte zum Verschenken (mehr Infos im Bildprogramm).

Vor Ort: Verkauf von Setzlingen und Sirupen.

Italiano :

Apertura delle fattorie Jouanlane e Fleurs d’Azun.

Una giornata all’insegna della natura, della poesia e dei fiori.

Visite, laboratori, narrazione e poesia, vendita di piante e sciroppi.

Programma della giornata:

-ore 10: visita ai giardini con Hélène: orticoltura e fiori di Azun.

-ore 11: narrazione in giardino con Ludivine Moreno (per tutte le età, gratuita prenotazione obbligatoria) maggiori informazioni nel programma.

-ore 12.00: pranzo libero nei giardini con il foodtruck Emicurienne.

-ore 13.30: laboratorio di bouquet con Kelly o di piantine con Hélène (5 €/persona prenotazione obbligatoria).

-dalle 14.00 alle 16.00: Gabinetto di poesia effimera, poesie in giardino da regalare (maggiori informazioni nel programma illustrato).

In loco: vendita di piante e sciroppi.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en las granjas de Jouanlane y Fleurs d’Azun.

Un día de naturaleza, poesía y flores.

Visitas, talleres, cuentacuentos y poesía, venta de plantas y jarabes.

Programa de la jornada:

-10 h: visita a los jardines con Hélène: horticultura y flores de Azun.

-11.00 h: cuentacuentos en el jardín con Ludivine Moreno (para todos los públicos, gratuito previa reserva) más información en el programa.

-12.00 h: almuerzo gratuito en el jardín con el foodtruck Emicurienne.

-13.30 h: Taller de ramos con Kelly o de plantones con Hélène (5 euros/persona reserva obligatoria).

-de 14.00 a 16.00 h: Gabinete de poesía efímera, poemas en el jardín para regalar (más información en el programa ilustrado).

Venta in situ de plantas y jarabes.

