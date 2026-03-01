Portes ouvertes

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-03-07 09:00:00

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

2026-03-07

2026-03-07

Portes ouvertes

Découvrez l’école Jeanne d’Arc à Ferrières lors de ses portes ouvertes. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 52 58

English :

Open house

