Portes ouvertes Ferrières-en-Gâtinais samedi 7 mars 2026.

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :
2026-03-07

Découvrez l’école Jeanne d’Arc à Ferrières lors de ses portes ouvertes.   .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 52 58 

English :

Open house

