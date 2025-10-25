Portes ouvertes festives Brasserie l’Origine du Monde Orgelet
Brasserie l’Origine du Monde 10 Chemin des Alamans Orgelet Jura
Gratuit
Début : 2025-10-25 17:00:00
fin : 2025-10-25 01:00:00
2025-10-25
Portes ouvertes festives de la brasserie l’Origine du Monde le 25 octobre de 17h à 1h00.
Visite de la brasserie, jeux en bois, blind test, concert et after musical.
Restauration sur place (foodtruck). .
Brasserie l’Origine du Monde 10 Chemin des Alamans Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 89 79 64
