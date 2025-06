Portes ouvertes filature de laine du Petit Auney au Mesnil Tôve Filature de laine du Petit Auney Juvigny les Vallées 29 juin 2025 14:00

Manche

Portes ouvertes filature de laine du Petit Auney au Mesnil Tôve Filature de laine du Petit Auney 2 impasse des Aunays Juvigny les Vallées Manche

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-29 14:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Démonstration de savoir-faire de la tonte des moutons, tri de la laine, lavage, cardage, filage, tissage, feutrage, teinture végétale, tapis, tricot, crochet, broderie, Tressage de cordes.

Conférence de Jean Ancerel sur le compagnonnage et démonstration de sculpture sur bois.

Exposition, atelier participatif sur la terre, de Laure Exposito, céramiste plasticienne.

Découverte des insectes des bords de Sée avec Nature en Baie.

Petite restauration et buvette. Pour petits et grands. Participation libre.

Filature de laine du Petit Auney 2 impasse des Aunays

Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie +33 6 80 40 42 18

English : Portes ouvertes filature de laine du Petit Auney au Mesnil Tôve

Demonstration of sheep shearing, wool sorting, washing, carding, spinning, weaving, felting, vegetable dyeing, rugs, knitting, crochet, embroidery, rope braiding.

Lecture by Jean Ancerel on companionship and woodcarving demonstration.

Exhibition and participatory workshop on clay by ceramist Laure Exposito.

Discovery of insects on the banks of the Sée with Nature en Baie.

Snacks and refreshments. For young and old. Free admission.

German :

Vorführung von Know-how über das Scheren von Schafen, Sortieren der Wolle, Waschen, Kardieren, Spinnen, Weben, Filzen, Pflanzenfärben, Teppiche, Stricken, Häkeln, Sticken, Flechten von Seilen.

Vortrag von Jean Ancerel über das Gesellenwesen und Vorführung von Holzschnitzereien.

Ausstellung, partizipativer Workshop zum Thema Erde von Laure Exposito, plastische Keramikerin.

Entdeckung der Insekten am Ufer des Flusses Sée mit Nature en Baie.

Kleine Speisen und Getränke. Für Groß und Klein. Kostenlose Teilnahme.

Italiano :

Dimostrazione di tosatura delle pecore, selezione della lana, lavaggio, cardatura, filatura, tessitura, infeltrimento, tintura vegetale, tappeti, lavoro a maglia, uncinetto, ricamo e intreccio di corde.

Conferenza di Jean Ancerel sulla compagnia e dimostrazione di intaglio del legno.

Esposizione, laboratorio partecipativo sull’argilla, a cura di Laure Exposito, ceramista plastica.

Scoperta degli insetti sulle rive della Sée con Nature en Baie.

Merenda e rinfresco. Per grandi e piccini. Ingresso libero.

Espanol :

Demostración de esquileo de ovejas, selección de lana, lavado, cardado, hilado, tejido, fieltrado, teñido vegetal, alfombras, punto, ganchillo, bordado y trenzado de cuerdas.

Conferencia de Jean Ancerel sobre el compañerismo y demostración de talla en madera.

Exposición, taller participativo sobre la arcilla, a cargo de Laure Exposito, ceramista plástica.

Descubrimiento de insectos a orillas de la Sée con Nature en Baie.

Aperitivos y refrescos. Para grandes y pequeños. Entrada gratuita.

