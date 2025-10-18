PORTES OUVERTES FOIE GRAS DE LA BOUVRIE Casson

PORTES OUVERTES FOIE GRAS DE LA BOUVRIE Casson samedi 18 octobre 2025.

PORTES OUVERTES FOIE GRAS DE LA BOUVRIE

Une trentaine de producteurs à découvrir ce week-end à la Ferme de La Bouvrie.

Traditionnel marché d’automne, en compagnie d’une trentaine de producteurs et artisans, avec restauration sur place le samedi et le dimanche midi. un moment convivial et gourmand, animations pour les enfants. .

Around thirty producers to discover this weekend at the Ferme de La Bouvrie.

Rund dreißig Produzenten sind dieses Wochenende auf der Ferme de La Bouvrie zu entdecken.

Una trentina di produttori da scoprire questo fine settimana alla Ferme de La Bouvrie.

Una treintena de productores por descubrir este fin de semana en la Ferme de La Bouvrie.

