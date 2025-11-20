Portes Ouvertes – Formations Industrielles Lycée Fourier-Saint-Germain, site Fourier Auxerre

Portes Ouvertes – Formations Industrielles Jeudi 20 novembre, 16h30 Lycée Fourier-Saint-Germain, site Fourier Yonne

Dans le cadre de la semaine nationale de l’Industrie, le lycée Fourier-Saint-Germain, site Fourier à Auxerre, organise une soirée ‘Portes Ouvertes’ exceptionnelle de ses formations industrielles le jeudi 20 novembre 2025, de 16h30 à 19h00.

Venez découvrir nos espaces pédagogiques professionnels et technologiques des formations suivantes:

– BAC TECHNOLOGIQUE STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable) et les options de seconde SI (Sciences de l’ingénieur) et CIT (Création et Innovation Technologique)

– BTS MS (Maintenance des systèmes option systèmes de production)

– BAC PRO MSPC (Maintenance des Systèmes de Production Connectés) et la seconde « famille de métiers » PMIA (Pilotage et Maintenance des Systèmes Automatisés)

– BAC PRO TRPM (Technicien en réalisation de produits mécaniques) et la seconde « famille de métiers » REMI (Réalisation d’Ensembles Mécaniques Industriels)

– BAC PRO MELEC (Métiers de l’Electricité et ses Environnements Connectés) et la seconde « famille de métiers » TNE (Transition Numérique et Energétique)

