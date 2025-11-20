Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes Ouvertes – Formations Industrielles Lycée Fourier-Saint-Germain, site Fourier Auxerre

Portes Ouvertes – Formations Industrielles Lycée Fourier-Saint-Germain, site Fourier Auxerre jeudi 20 novembre 2025.

Portes Ouvertes – Formations Industrielles Jeudi 20 novembre, 16h30 Lycée Fourier-Saint-Germain, site Fourier Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T16:30:00 – 2025-11-20T19:00:00
Fin : 2025-11-20T16:30:00 – 2025-11-20T19:00:00

Dans le cadre de la semaine nationale de l’Industrie, le lycée Fourier-Saint-Germain, site Fourier à Auxerre, organise une soirée ‘Portes Ouvertes’ exceptionnelle de ses formations industrielles le jeudi 20 novembre 2025, de 16h30 à 19h00.
Venez découvrir nos espaces pédagogiques professionnels et technologiques des formations suivantes:
BAC TECHNOLOGIQUE STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable) et les options de seconde SI (Sciences de l’ingénieur) et CIT (Création et Innovation Technologique)
BTS MS (Maintenance des systèmes option systèmes de production)
BAC PRO MSPC (Maintenance des Systèmes de Production Connectés) et la seconde « famille de métiers » PMIA (Pilotage et Maintenance des Systèmes Automatisés)
BAC PRO TRPM (Technicien en réalisation de produits mécaniques) et la seconde « famille de métiers » REMI (Réalisation d’Ensembles Mécaniques Industriels)
BAC PRO MELEC (Métiers de l’Electricité et ses Environnements Connectés) et la seconde « famille de métiers » TNE (Transition Numérique et Energétique)

Lycée Fourier-Saint-Germain, site Fourier 89000AUXERRE Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Lycée Fourier-Saint Germain, site Fourier (Auxerre) : Portes ouvertes de nos filières industrielles lycée STI2D