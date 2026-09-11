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AGENDA · Saujon

Portes ouvertes « France services » rue Pierre de Campet Saujon

lundi 5 octobre 2026 · rue Pierre de Campet · Saujon

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
rue Pierre de Campet
Adresse
France Services
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Portes ouvertes « France services »

rue Pierre de Campet France Services Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-05
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-05

Portes ouvertes de l’Antenne France Services de Saujon du 5 au 16 octobre 2026.
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rue Pierre de Campet France Services Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 66 56  accueil.ccas@mairie-saujon.fr

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English :

Open House at the France Services branch in Saujon from October 5 to 16, 2026.

L’événement Portes ouvertes « France services » Saujon a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Saujon

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