Portes ouvertes « France services » rue Pierre de Campet Saujon
lundi 5 octobre 2026 · rue Pierre de Campet · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Portes ouvertes « France services »
rue Pierre de Campet France Services Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-05
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-05
Portes ouvertes de l’Antenne France Services de Saujon du 5 au 16 octobre 2026.
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rue Pierre de Campet France Services Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 66 56 accueil.ccas@mairie-saujon.fr
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English :
Open House at the France Services branch in Saujon from October 5 to 16, 2026.
L’événement Portes ouvertes « France services » Saujon a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Saujon
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