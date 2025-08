Portes ouvertes Free Bike dampierrois Dampierre-en-Burly

Portes ouvertes Free Bike dampierrois Dampierre-en-Burly samedi 30 août 2025.

Dampierre-en-Burly Loiret

Samedi 2025-08-30 10:00:00

2025-09-06 17:00:00

Envie d’un sport à sensation? Envie d’un nouveau sport à la rentrée? Venez tester le BMX!

Essais gratuits, prêts de matériel, démonstrations sont au programme de cette journée!

Accessible à tous draisiennes, pilotes loisirs et compétiteurs ; filles et garçons ; hommes et femmes.

Dampierre-en-Burly 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 37 68 49 bmxdampierre@gmail.com

