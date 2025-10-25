Portes ouvertes Fronsac Canon Fronsac la balade au pas de l’âne rue de Goffre La Rivière

Portes ouvertes Fronsac Canon Fronsac la balade au pas de l’âne rue de Goffre La Rivière samedi 25 octobre 2025.

Portes ouvertes Fronsac Canon Fronsac la balade au pas de l’âne

rue de Goffre Château de La Rivière La Rivière Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26

La Balade au pas de l’âne

Sympathique, doux et calme, l’âne est un fabuleux compagnon de route.

Partez avec nos deux ânesses Anémone et Anisettes, pour une balade nature et authentique entre le Château de La Rivière et le Château de l’Escarderie, où nous dégusterons les vins bio élevés en barrique ou en amphores, puis retour au Château de La Rivière où la balade se terminera par la dégustation des vins et la possibilité de visiter les carrières (+30min)

Une expérience inoubliable qui sera peut-être une première étape avant de vous lancer dans une randonnée âne . .

rue de Goffre Château de La Rivière La Rivière 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 86 86 contact@tourisme-fronsadais.com

English : Portes ouvertes Fronsac Canon Fronsac la balade au pas de l’âne

German : Portes ouvertes Fronsac Canon Fronsac la balade au pas de l’âne

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes Fronsac Canon Fronsac la balade au pas de l’âne

L’événement Portes ouvertes Fronsac Canon Fronsac la balade au pas de l’âne La Rivière a été mis à jour le 2025-10-09 par OT du Fronsadais