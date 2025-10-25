Portes ouvertes Fronsac Canon Fronsac la balade des carrières Saint-Germain-de-la-Rivière

Portes ouvertes Fronsac Canon Fronsac la balade des carrières

1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Les grands terroirs viticoles de Fronsac et Canon Fronsac épousent de superbes paysages de plateaux et de coteaux dont les sols sont en majorité calcaires. Cette roche façonne le patrimoine et l’architecture locale des châteaux et maisons de maître, des lavoirs monolithe, un pédiluve, un ermitage creusé à l’époque gallo-romaine ou encore d’anciennes carrières de pierres formant un véritable dédale souterrain de dizaines de kilomètres se trouvent sous nos pieds.

Découvrez les majestueuses carrières du Château de La Rivière et la champignonnière en caves naturelles.

Une balade guidée de 6km pour une découverte insolite de l’appellation. .

1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 86 86 contact@tourisme-fronsadais.com

