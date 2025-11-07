Portes Ouvertes Domaine LUQUET Depuis 1878 Fuissé
Portes Ouvertes Domaine LUQUET Depuis 1878 Fuissé vendredi 7 novembre 2025.
Portes Ouvertes
Domaine LUQUET Depuis 1878 101 rue du bourg Fuissé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-07 10:00:00
fin : 2025-11-11 20:00:00
2025-11-07
Au Domaine LUQUET depuis 1878 à Fuissé près de Mâcon, les portes ouvertes sont toujours un évènement !
Viticulteurs passionnés depuis 6 générations, nous vous ouvrons les portes dans un cadre festif de 10 h à 20 h.
Ambiance tamisée dans les caves, découverte culturelle et gustative: exposition de la gamme MINI, peintures, artisan verrier d’art, échange et dédicace d’un thriller, objets artisanaux en tissu, visite commentée du Domaine.
Retrouvez le programme sur notre dépliant !
Venez librement à notre rencontre dans nos cave et déguster nos vins.
Entrée libre. .
Domaine LUQUET Depuis 1878 101 rue du bourg Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 60 91 domaine@domaine-luquet.com
L’événement Portes Ouvertes Fuissé a été mis à jour le 2025-10-22 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès