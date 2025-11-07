Portes Ouvertes Domaine LUQUET Depuis 1878 Fuissé

Portes Ouvertes

Domaine LUQUET Depuis 1878 101 rue du bourg Fuissé Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-11-07 10:00:00

fin : 2025-11-11 20:00:00

2025-11-07

Au Domaine LUQUET depuis 1878 à Fuissé près de Mâcon, les portes ouvertes sont toujours un évènement !

Viticulteurs passionnés depuis 6 générations, nous vous ouvrons les portes dans un cadre festif de 10 h à 20 h.

Ambiance tamisée dans les caves, découverte culturelle et gustative: exposition de la gamme MINI, peintures, artisan verrier d’art, échange et dédicace d’un thriller, objets artisanaux en tissu, visite commentée du Domaine.

Retrouvez le programme sur notre dépliant !

Venez librement à notre rencontre dans nos cave et déguster nos vins.

Entrée libre. .

Domaine LUQUET Depuis 1878 101 rue du bourg Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 60 91 domaine@domaine-luquet.com

