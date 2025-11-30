PORTES OUVERTES Gabian
PORTES OUVERTES Gabian dimanche 30 novembre 2025.
PORTES OUVERTES
D13 Gabian Hérault
Découvrez nos vins et notre engagement pour la biodiversité.
Venez célébrer la fin des vinifications avec nous !
Au programme:
Portes ouvertes de 11h à 17h au Mas Farchat. Dégustation de vin, pétanque, Confection artisanale en liège, Coffrets vin.
D13 Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 6 16 12 05 40 contact@masfarchat.fr
English :
Discover our wines and our commitment to biodiversity.
Come and celebrate the end of vinification with us!
On the program:
Open house from 11am to 5pm at Mas Farchat. Wine tasting, pétanque, artisanal cork making, wine boxes.
German :
Erfahren Sie mehr über unsere Weine und unser Engagement für die Biodiversität.
Feiern Sie mit uns das Ende der Weinbereitung!
Auf dem Programm stehen:
Tag der offenen Tür von 11 bis 17 Uhr auf Mas Farchat. Weinverkostung, Boulespiel, handwerkliche Korkherstellung, Weinpakete.
Italiano :
Scoprite i nostri vini e il nostro impegno per la biodiversità.
Venite a festeggiare con noi la fine della vinificazione!
In programma:
Apertura dalle 11.00 alle 17.00 presso Mas Farchat. Degustazione di vini, bocce, prodotti in sughero fatti a mano, scatole di vino.
Espanol :
Descubra nuestros vinos y nuestro compromiso con la biodiversidad.
¡Venga a celebrar con nosotros el final de la vinificación!
En el programa:
Jornada de puertas abiertas de 11.00 a 17.00 h en Mas Farchat. Degustación de vinos, petanca, productos de corcho hechos a mano, cajas de vino.
