Portes ouvertes GAEC MALVAUX Sugny
Tarif : 10 – 10 – 0 EUR
Tarif enfant
Menu pour les de 12 ans
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Au programme – Visite de la ferme- Marché du terroir- Animation concert jazz Art Go On à 15h- Restauration sur réservation
Sugny 08400 Ardennes Grand Est +33 6 01 71 98 82
English :
Program:- Farm visit- Local market- Art Go On jazz concert at 3 p.m.- Catering on reservation
German :
Auf dem Programm:- Besuch des Bauernhofs- Markt der Region- Unterhaltung Jazzkonzert Art Go On um 15h- Verpflegung auf Reservierung
Italiano :
In programma: Visita alla fattoria Mercato locale Concerto jazz Art Go On alle 15.00 Catering su prenotazione
Espanol :
En el programa:- Visita a la granja- Mercado local- Concierto de jazz Art Go On a las 15:00- Catering previa reserva
