Portes ouvertes Garage Leblanc Parc d’activité Les 4 Routes Jugon-les-Lacs Commune nouvelle samedi 27 septembre 2025.

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

Venez découvrir nos véhicules neufs et d’occasions

Pour cette journée, nous vous accueillons avec le café et les croissants dès le matin.

Le midi restauration sur place

L’après-midi, venez assister à une démonstration faite par les pompier, animation pour les enfants, puis à partir de 18h30 concert.

Tentez de gagner de nombreux lots tout au long de la journée. .

Parc d’activité Les 4 Routes Garage Leblanc Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 61 73

