Portes ouvertes Garage Leblanc Parc d’activité Les 4 Routes Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Portes ouvertes Garage Leblanc Parc d’activité Les 4 Routes Jugon-les-Lacs Commune nouvelle samedi 27 septembre 2025.
Portes ouvertes Garage Leblanc
Parc d’activité Les 4 Routes Garage Leblanc Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 22:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Venez découvrir nos véhicules neufs et d’occasions
Pour cette journée, nous vous accueillons avec le café et les croissants dès le matin.
Le midi restauration sur place
L’après-midi, venez assister à une démonstration faite par les pompier, animation pour les enfants, puis à partir de 18h30 concert.
Tentez de gagner de nombreux lots tout au long de la journée. .
Parc d’activité Les 4 Routes Garage Leblanc Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 61 73
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes Garage Leblanc Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André