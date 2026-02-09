PORTES OUVERTES “GOLF LOISIRS” Cazilhac

PORTES OUVERTES “GOLF LOISIRS”

385 Chemin du Fesquet Cazilhac Hérault

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Découvrez le Golf avec un Frisbee, un ballon de foot ou une raquette de tennis

Parcours accompagnés gratuits

Restauration midi + goûter + soir

DJ Sets jusqu’à 22H

Buvette pour petits et grands avec des produits du coin .

385 Chemin du Fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40

