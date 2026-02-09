PORTES OUVERTES “GOLF LOISIRS” Cazilhac
PORTES OUVERTES “GOLF LOISIRS” Cazilhac samedi 21 février 2026.
PORTES OUVERTES “GOLF LOISIRS”
385 Chemin du Fesquet Cazilhac Hérault
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Découvrez le Golf avec un Frisbee, un ballon de foot ou une raquette de tennis
Parcours accompagnés gratuits
Restauration midi + goûter + soir
DJ Sets jusqu’à 22H
Buvette pour petits et grands avec des produits du coin .
385 Chemin du Fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40
L’événement PORTES OUVERTES “GOLF LOISIRS” Cazilhac a été mis à jour le 2026-02-05 par 34 ADT34