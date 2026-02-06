PORTES OUVERTES GOLF LOISIRS & DJ SET Cazilhac
PORTES OUVERTES GOLF LOISIRS & DJ SET Cazilhac samedi 21 février 2026.
PORTES OUVERTES GOLF LOISIRS & DJ SET
le Fesquet Cazilhac Hérault
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Découvrez le Golf autrement avec un Frisbee, un ballon de foot ou une raquette de tennis.
Buvette pour petits et grands avec des produits du coin.
Restauration midi + goûter + soir
DJ Sets jusqu’à 22H .
le Fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40 legolfcazilhac@gmail.com
English :
Discover golf in a different way: with a Frisbee, a soccer or a tennis racket.
Refreshment bar for young and old with local produce.
