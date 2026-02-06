PORTES OUVERTES GOLF LOISIRS & DJ SET Cazilhac

PORTES OUVERTES GOLF LOISIRS & DJ SET

le Fesquet Cazilhac Hérault

Tarif : – –

Date : 2026-02-21

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Découvrez le Golf autrement avec un Frisbee, un ballon de foot ou une raquette de tennis.

Buvette pour petits et grands avec des produits du coin.

Restauration midi + goûter + soir

DJ Sets jusqu’à 22H .

le Fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40 legolfcazilhac@gmail.com

English :

Discover golf in a different way: with a Frisbee, a soccer or a tennis racket.

Refreshment bar for young and old with local produce.

