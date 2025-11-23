Portes ouvertes gourmandes à la Confiserie des Gaves LOURDES Lourdes

Portes ouvertes gourmandes à la Confiserie des Gaves

LOURDES 14 avenue Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le dimanche 14 décembre 2025, la Confiserie des Gaves à Lourdes prépare les fêtes de fin d’année !

Toute la journée, venez découvrir les trésors sucrés confectionnés sur place par Alain Bourdet, artisan confiseur chocolatier.

Pour égayer vos tables de fêtes, pour les partager en famille et entre amis ou à offrir, il y a en aura pour tous les gourmands.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

+33 5 62 94 41 96 confiserie.des.gaves@wanadoo.fr

English :

On Sunday, December 14, 2025, the Confiserie des Gaves in Lourdes prepares for the festive season!

All day long, come and discover the sweet treasures made on site by Alain Bourdet, artisan confectioner and chocolatier.

To brighten up your festive tables, to share with family and friends or to give as gifts, there’s something for everyone.

For further information, please contact us below.

German :

Am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, bereitet die Confiserie des Gaves in Lourdes die Feiertage vor!

Entdecken Sie den ganzen Tag lang die süßen Schätze, die vor Ort von Alain Bourdet, einem handwerklichen Confiseur und Chocolatier, hergestellt werden.

Um Ihre Festtagstafeln zu verschönern, um sie mit Familie und Freunden zu teilen oder um sie zu verschenken, es wird für alle Naschkatzen etwas dabei sein.

Weitere Informationen finden Sie unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Domenica 14 dicembre 2025, la Confiserie des Gaves di Lourdes si prepara per le feste!

Per tutto il giorno, venite a scoprire i dolci tesori realizzati in loco da Alain Bourdet, pasticcere e cioccolatiere artigianale.

Per rallegrare le vostre tavole festive, da condividere con parenti e amici o da regalare, ce n’è per tutti i gusti.

Per ulteriori informazioni, contattateci qui sotto.

Espanol :

El domingo 14 de diciembre de 2025, la Confiserie des Gaves de Lourdes se prepara para las fiestas

Durante todo el día, venga a descubrir los dulces tesoros elaborados in situ por Alain Bourdet, confitero y chocolatero artesano.

Para alegrar sus mesas festivas, para compartir con la familia y los amigos o para regalar, hay para todos los gustos.

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.

