Portes ouvertes Graines de Menhir – Porspoder, 28 juin 2025 11:00, Porspoder.

Finistère

Portes ouvertes Graines de Menhir 123 rue de l’europe 29840 Porspoder Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 11:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-28

L ‘association Graines de Menhir, Atelier Beaux arts Iroise, a le plaisir de vous inviter à des portes ouvertes, 123, rue de l’Europe à Porspoder, les 28 et 29 Juin de 11h à 18h.

Vous pourrez découvrir les réalisations, dessins, peintures, gravures, des adhérents et des enseignants et obtenir des renseignements sur les activités de l’association. .

123 rue de l’europe 29840 Porspoder

Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 69 69 71 86

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes Graines de Menhir Porspoder a été mis à jour le 2025-05-19 par OT IROISE BRETAGNE