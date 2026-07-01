Portes Ouvertes Habitat Participatif, Les Choux Lents, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Portes Ouvertes Habitat Participatif Dimanche 20 septembre, 14h00 Les Choux Lents Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée de l’habitat participatif Les Choux Lents

Les Choux Lents 19 avenue de la résistance 69650 Saint germain au mont d’or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0622155323 https://cooperative-oasis.org/oasis/les-choux-lents/ L’habitat Participatif Les Choux Lents, belle rénovation écologique et graine d’innovation sociale vous ouvre ses portes pour une visite guidée Accès en TER depuis toutes les gares lyonnaises

Parking vélos

Pas de parking visiteurs, se garer par exemple rue de l’église

Visite guidée de l’habitat participatif Les Choux Lents

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