Portes Ouvertes Habitat Participatif, Les Choux Lents, Saint-Germain-au-Mont-d’Or
dimanche 20 septembre 2026 · Les Choux Lents · Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Informations pratiques
Portes Ouvertes Habitat Participatif Dimanche 20 septembre, 14h00 Les Choux Lents Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée de l’habitat participatif Les Choux Lents
Les Choux Lents 19 avenue de la résistance 69650 Saint germain au mont d’or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0622155323 https://cooperative-oasis.org/oasis/les-choux-lents/ L’habitat Participatif Les Choux Lents, belle rénovation écologique et graine d’innovation sociale vous ouvre ses portes pour une visite guidée Accès en TER depuis toutes les gares lyonnaises
Parking vélos
Pas de parking visiteurs, se garer par exemple rue de l’église
Visite guidée de l’habitat participatif Les Choux Lents
©aucun