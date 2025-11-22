Portes Ouvertes Haguenau

Portes Ouvertes

50 rue Ettore Bugatti Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 13:00:00

Date(s) :

2025-11-22

L’occasion de découvrir les locaux et d’échanger avec l’équipe d’enseignantes et des parents de l’école.

L’Association OMA, association des parents d’élèves de l’école A.B.C.M. Zweisprachigkeit de Haguenau, organise ses traditionnelles Portes Ouvertes le samedi 22 novembre 2025 de 9h à 13h.

L’occasion de découvrir les locaux et d’échanger avec l’équipe d’enseignantes et des parents de l’école. Vous pourrez procéder à la pré-inscription de votre ou vos enfant(s) pour la rentrée 2026/2027. 0 .

50 rue Ettore Bugatti Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 72 12 72 68 oma@abcmzwei.org

English :

An opportunity to discover the premises and talk with the school’s team of teachers and parents.

German :

Die Gelegenheit, die Räumlichkeiten zu erkunden und sich mit dem Lehrerinnenteam und den Eltern der Schule auszutauschen.

Italiano :

È stata un’occasione per scoprire i locali e parlare con il personale docente e i genitori della scuola.

Espanol :

Fue una oportunidad para descubrir las instalaciones y hablar con el personal docente y los padres de la escuela.

