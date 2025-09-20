Portes-Ouvertes Halte-garderie Parc de la Soubretière Savenay

Portes-Ouvertes Halte-garderie Parc de la Soubretière Savenay samedi 20 septembre 2025.

Portes-Ouvertes Halte-garderie

Parc de la Soubretière Allée des Marronniers Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Parcours

Piscine à balles

Temps d’échange .

Parc de la Soubretière Allée des Marronniers Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 85 37 halte.garderie.savenay@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes-Ouvertes Halte-garderie Savenay a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay