Portes ouvertes Happï Culture Maison des associations Champniers-et-Reilhac samedi 20 septembre 2025.

Maison des associations 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac Dordogne

Goûter et découverte des activités chez Happï Culture

Venez partager un moment convivial et gourmand pour découvrir toutes les activités proposées chez Happï Culture !

Rencontrez nos intervenants ,posez toutes vos questions, et profitez-en pour vous inscrire directement aux ateliers

adaptés à chaque âge et besoin

Futurs parents préparation à l’accouchement, yoga mamans, chant prénatal…

Jeunes parents massage bébé, bébé signe, mouvement bébé-parent, yoga maman avec son bébé, posture du dos pour apprendre à bien porter…

Parents et enfants mouvement enfant-parent, réflexes archaïques, clown…

Adultes et ados Munz floor, danse africaine, combat, fleurs de Bach, cuisine expérimentale, créer ses cosmétiques et produits ménagers naturel, mécanique vélos/moteurs, jardinage…

Un goûter partagé pour discuter en toute simplicité et préparer votre nouvelle saison chez Happï Culture .

Maison des associations 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 14 62 45 happiculture@gmail.com

