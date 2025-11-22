Portes ouvertes Hélène gravure Mièges

Portes ouvertes Hélène gravure

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

De nombreuses idées cadeaux et décoration.

Moment convivial autour de vins chauds et gâteaux.

Découverte des soins de Bien-être à Dom le dimanche.

Entrée libre. .

2 rue du Mont Mièges 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 13 82 65

