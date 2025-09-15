Portes Ouvertes IDEE Université Populaire IDEE Université Populaire Belfort

Portes Ouvertes IDEE Université Populaire
lundi 15 septembre 2025.

IDEE Université Populaire 25 Rue de la 1ère Armée Française Belfort Territoire de Belfort

Gratuit

Début : 2025-09-15 18:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-15

Du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2025

Tous les soirs à partir de 18h

L’Université Populaire de Belfort vous invite à une semaine de découvertes, de rencontres et d’initiations gratuites.

Au programme

– Activités sophrologie, danse libre, entraînement à l’expression orale, art-thérapie, auto-hypnose, bien-être en entreprise et exposition d’enluminures.

– Cours de langues anglais, allemand, italien, espagnol, russe, arabe, chinois, japonais, et langue des signes française.

– Concert le vendredi 19 septembre à 18h30

Clôturez cette semaine en musique avec le Quintet BB5, un groupe jazz/blues composé de Michèle Girod (chant), Thierry Vautherot (guitare), Alain Quai (contrebasse), Roland Semon (claviers) et Rémi Wintrebert (batterie). Un concert riche en sonorités, porté par l’univers musical de chacun des artistes.

Sur inscription. .

IDEE Université Populaire 25 Rue de la 1ère Armée Française Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 70 96 contact@ideeup.org

