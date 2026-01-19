Portes Ouvertes IFSI IFAS Haguenau Wissembourg Haguenau

Portes Ouvertes IFSI IFAS Haguenau Wissembourg

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Aide Soignants IFSI-IFAS de Haguenau Wissembourg ouvre ses portes au public samedi 7 février prochain, de 9h à 16h, au cœur de l’éco-quartier Thurot à Haguenau. Cette journée s’adresse à toutes les personnes intéressées par les métiers du soin, qu’il s’agisse de collégiens et lycéens en réflexion sur leur orientation, d’étudiants ou d’adultes engagés dans une démarche de reconversion professionnelle.

Samedi 7 février 2026, de 9h à 16h.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront

• découvrir les formations infirmier·e et aide-soignant·e,

• visiter les locaux modernes de l’institut,

• échanger avec les élèves et les équipes pédagogiques,

• assister à des ateliers pratiques (gestes qui sauvent, médiation, Parcoursup…),

• découvrir les travaux réalisés par les étudiants.

Point fort de cette édition une exposition inédite “Les métiers de l’hôpital”, conçue conjointement par les élèves de l’IFSI et ceux de l’IUT MMI de Haguenau, sera présentée pour la première fois au public, avant de circuler dans les différents établissements scolaires et structures d’orientation du territoire.

Informations pratiques

IFSI IFAS Haguenau Wissembourg 21 Rue de la Redoute, 67500 Haguenau

Samedi 7 février 2026

De 9h à 16h

03 88 06 30 81

Stationnement parking silo Thurot 0 .

21 rue de la Redoute Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 30 81 sec.ifsi@ch-haguenau.fr

English :

The Institut de Formation en Soins Infirmiers et Aide Soignants IFSI-IFAS of Haguenau-Wissembourg opens its doors to the public on Saturday February 7, from 9am to 4pm, in the heart of the Thurot eco-neighborhood in Haguenau. The event is open to all those interested in the healthcare professions, whether they are secondary school pupils considering their career options, students or adults looking for a career change.

