Portes ouvertes Immersion Mushing – Saint-Christophe-sur-Roc, 1 juin 2025 11:00, Saint-Christophe-sur-Roc.

Deux-Sèvres

Portes ouvertes Immersion Mushing plan d’eau Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-06-01 11:00:00

fin : 2025-06-01 17:00:00

2025-06-01

Dimanche 1er juin 2025, de 11h à 17h

Descriptif é ’ !

Le dimanche 1er juin, Immersion Mushing vous ouvre les portes de son univers de 11h00 à 17h00 sur le plan d’O. Une occasion de rencontrer une partie de la meute de chiens de traîneau et d’échanger avec Florent. Au programme Rencontre avec les chiens Quiz ludique sur l’univers du mushing Échanges et questions autour de cette activité hors du commun Infos et réservations pour les activités de cani-randonnée et cani-trottinette Rendez-vous au bout du chemin derrière le mini-golf

Pour plus d’informations https://fb.me/e/8xZQA9cXx

contact immersion-mushing.fr 06.99.35.91.41

Adresse Plan d’eau de Cherveux / Saint-Christophe-sur-Roc (79410)

plan d’eau

Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 35 91 41

