Portes ouvertes IMT Val-de-Reuil (27) : présentation des formations et des métiers de l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Groupe IMT – IMT Val-de-Reuil Val-de-Reuil

Portes ouvertes IMT Val-de-Reuil (27) : présentation des formations et des métiers de l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Mercredi 19 novembre, 16h00 Groupe IMT – IMT Val-de-Reuil Eure

Début : 2025-11-19T16:00:00+01:00 – 2025-11-19T19:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T16:00:00+01:00 – 2025-11-19T19:00:00+01:00

Le Groupe IMT est, depuis plus de 45 ans d’expérience, le leader de la formation dédiée aux métiers du médicament, du biomédicament et de la cosmétique.

Des formations accessibles du niveau CAP, BTS, licence, bachelor à ingénieur.

Pourquoi participer à notre événement ?

Que vous soyez lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi :

– Découvrez les métiers d’avenir et porteurs de sens, dans un secteur innovant et en pleine croissance.

– Rencontrez des professionnels passionnés et échangez autour de leur parcours.

– Formez-vous aux métiers de demain avec le Groupe IMT : Opérateur(trice), Technicien(ne), Ingénieur(e)… Le secteur recrute activement !

– Un accompagnement personnalisé.

– Bénéficiez d’une formation rémunérée grâce à l’alternance.

– Formation financée par le Conseil régional pour les demandeurs d’emploi (sous condition).

Nos chiffres :

9 usines-écoles, 1500 apprenants par an, 3 formations sur Parcoursup (en 2024-2025), 10 formations en alternance, 0€ de frais d’inscription, près de 90% des apprenants trouvent un emploi dans les 6 mois après la formation.

500 entreprises partenaires en France et des jobs dating, 4 écoles d’ingénieurs partenaires, et à l’international : un jumelage au Canada et un programme Erasmus+.

Groupe IMT – IMT Val-de-Reuil Voie de l'institut 27100 Val de Reuil Val-de-Reuil 27100 Eure Normandie https://calendrier.com/valdereuil-groupe-imt/portes-ouvertes-imt-normandie?month=2025-11&date=2025-11-19

Notre équipe vous présente les formations et les métiers qui recrutent dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques en Normandie. Visitez notre usine-école et découvrez nos ateliers ludiques. parcoursup formation

Groupe IMT