Portes ouvertes Inauguration Radio Méga Radio Méga Valence

Radio Méga 40 rue André François Bouffier Valence Drôme
2026-01-31 10:00:00
2026-01-31 13:00:00
2026-01-31
Venez nombreuses et nombreux découvrir les locaux de votre radio locale en plein centre ville et pourquoi faire un peu de radio !
Radio Méga 40 rue André François Bouffier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 16 15 agenda@radio-mega.com
English :
Come one, come all to discover the premises of your local radio station right in the center of town, and why not do a little radio!
