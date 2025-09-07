Portes Ouvertes Inclusives du Deven Chemin De la Pinède Istres

Portes Ouvertes Inclusives du Deven Chemin De la Pinède Istres dimanche 7 septembre 2025.

Portes Ouvertes Inclusives du Deven

Dimanche 7 septembre 2025 de 10h à 16h. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le 7 septembre de 10h à 16h au Centre Équestre du Deven pour une journée unique, festive et ouverte à tous

Au programme



Baptêmes poneys & balades en calèche

Démonstrations équestres

Récompenses de nos champions de France

Spectacle équestre

Découverte de l’équitation de travail Camargue avec Indra Monnier

Animations inclusives par le Pôle d’équitation adapté

Buvette gourmande sur place

Venez rencontrer Selyne & Jérémy Gonzales et partager la passion du cheval dans une ambiance conviviale et chaleureuse.



Placé sous le signe de l’inclusion, cet événement est organisé en partenariat avec l’association La Chrysalide, dans le cadre de la Journée de l’Inclusion. Le PEA (Pôle d’Équitation Adaptée) sera présent et proposera un spectacle inédit, mettant en lumière le talent de ses cavaliers. .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99

English :

Join us on September 7th from 10 a.m. to 4 p.m. at the Centre Equestre du Deven for a unique, festive day open to all

German :

Treffpunkt am 7. September von 10 bis 16 Uhr im Centre Équestre du Deven für einen einzigartigen, festlichen und für alle offenen Tag

Italiano :

Unitevi a noi il 7 settembre dalle 10.00 alle 16.00 presso il Centre Equestre du Deven per una giornata di festa unica e aperta a tutti

Espanol :

Únase a nosotros el 7 de septiembre, de 10.00 a 16.00 horas, en el Centro Ecuestre del Deven, en una jornada festiva única y abierta a todos

