Portes ouvertes initiation au tir sportif Thin-le-Moutier
Portes ouvertes initiation au tir sportif Thin-le-Moutier dimanche 14 septembre 2025.
Portes ouvertes initiation au tir sportif
Stand de tir Jacques Gillet Thin-le-Moutier Ardennes
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Portes ouvertes de l’association Espoir Athlétic Club Thin-le-Moutier.Initiation au tir sportif carabine à air, pistolet à air, arbalète Field. Le dimanche 14 septembre de 9h30 à 16h.
Stand de tir Jacques Gillet Thin-le-Moutier 08460 Ardennes Grand Est +33 6 72 01 96 39 eacthinlemoutier@gmail.com
English :
Espoir Athlétic Club Thin-le-Moutier open house: introduction to shooting sports: air rifle, air pistol, Field crossbow. Sunday, September 14, 9:30 a.m. to 4 p.m.
German :
Tag der offenen Tür des Vereins Espoir Athlétic Club Thin-le-Moutier.Einführung in den Schießsport: Luftgewehr, Luftpistole, Field-Armbrust. Am Sonntag, den 14. September von 9:30 bis 16:00 Uhr.
Italiano :
Apertura dell’associazione Espoir Athlétic Club Thin-le-Moutier: introduzione agli sport di tiro: carabina ad aria compressa, pistola ad aria compressa, balestra da campo. Domenica 14 settembre dalle 9.30 alle 16.00.
Espanol :
Jornada de puertas abiertas de la asociación Espoir Athlétic Club Thin-le-Moutier: iniciación a los deportes de tiro: carabina de aire comprimido, pistola de aire comprimido, ballesta de campo. Domingo 14 de septiembre de 9.30 a 16.00 h.
