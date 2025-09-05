portes ouvertes/inscriptions à la Cité des Arts La Ferté-Milon
portes ouvertes/inscriptions à la Cité des Arts La Ferté-Milon vendredi 5 septembre 2025.
portes ouvertes/inscriptions à la Cité des Arts
6 Rue de la Cité La Ferté-Milon Aisne
Gratuit
Début : 2025-09-05 10:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
2025-09-05
Les inscriptions reprennent à la Cité des Arts à La Ferté-Milon pour les cours de dessin/peinture/sculpture.
Ces cours sont ouverts pour tous les âges et tous les niveaux. 0 .
6 Rue de la Cité La Ferté-Milon 02460 Aisne Hauts-de-France +33 6 95 86 98 15 auroremerlot@gmail.com
