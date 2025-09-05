portes ouvertes/inscriptions à la Cité des Arts La Ferté-Milon

portes ouvertes/inscriptions à la Cité des Arts

6 Rue de la Cité La Ferté-Milon Aisne

Début : 2025-09-05 10:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Les inscriptions reprennent à la Cité des Arts à La Ferté-Milon pour les cours de dessin/peinture/sculpture.

Ces cours sont ouverts pour tous les âges et tous les niveaux. 0 .

6 Rue de la Cité La Ferté-Milon 02460 Aisne Hauts-de-France +33 6 95 86 98 15 auroremerlot@gmail.com

