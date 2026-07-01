Informations pratiques

Beuzeville-la-Bastille

Portes ouvertes Jardin au bord de Douve

Jardin au bord de Douve Beuzeville-la-Bastille Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Sur près de 5800 m², Nadine et Patrick ont patiemment façonné un écrin de verdure offrant une vue imprenable sur la Douve. La balade commence sous l’arche en bois, avant de se prolonger dans un dédale fleuri mêlant vivaces et arbustes. Tout au long du parcours, les souches d’arbres sculptées par le temps et les clichés d’oiseaux locaux invitent à ralentir le pas pour mieux observer. .

Jardin au bord de Douve Beuzeville-la-Bastille 50360 Manche Normandie +33 7 80 64 26 47

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English : Portes ouvertes Jardin au bord de Douve

L’événement Portes ouvertes Jardin au bord de Douve Beuzeville-la-Bastille a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Baie du Cotentin