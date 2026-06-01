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Portes ouvertes jardin botanique, Jardin botanique herbes de vie, Mérinchal

Portes ouvertes jardin botanique, Jardin botanique herbes de vie, Mérinchal

Portes ouvertes jardin botanique, Jardin botanique herbes de vie, Mérinchal dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Jardin botanique herbes de vie

Adresse : 23420 Mérinchal

Ville : 23420 Mérinchal

Département : Creuse

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Portes ouvertes jardin botanique Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin botanique herbes de vie Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Portes ouvertes, Jardin botanique Herbes de Vie et ferme-école Vieilles racines et jeunes pousses, Mérinchal dimanche 7 juin 2026.
Lieu : Jardin botanique Herbes de Vie et ferme-école Vieilles racines et jeunes pousses

Adresse : 11 route de Mercin 23420 Mérinchal

Ville : 23420 Mérinchal

Département : Creuse

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : gratuit

Portes ouvertes Dimanche 7 juin, 10h00, 14h00 Jardin botanique Herbes de Vie et ferme-école Vieilles racines et jeunes pousses Creuse

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Portes ouvertes d’un jardin d’herboriste avec :

Visites commentées de la collection ;
Ateliers d’identification de plantes médicinales par le toucher, l’odorat et le goût ;
Visite de l’école ;
Dégustation de tisanes.
Jardin botanique Herbes de Vie et ferme-école Vieilles racines et jeunes pousses 11 route de Mercin 23420 Mérinchal Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 67 23 25 https://www.vieilles-racines-et-jeunes-pousses.fr https://fr-fr.facebook.com/vieillesracinesetjeunespousses/ Ce jardin de simples (plantes médicinales, tinctoriales) crée en 1994 par Thierry Thevenin, paysan-herboriste, accueille aujourd’hui des ateliers de formation autour du végétal et permet la récolte de plantes pour l’herboristerie. Il rassemble environ 400 espèces différentes. à 5 km de la route Clermont-Ferrand Limoges au Lieu dit Letrade
ligne TER Clermont Ferrand – Felletin (arrêt Létrade)

Jardin botanique herbes de vie 23420 Mérinchal Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.vieilles-racines-et-jeunes-pousses.fr »}, {« link »: « https://fr-fr.facebook.com/vieillesracinesetjeunespousses/ »}]
Portes ouvertes, Jardin botanique Herbes de Vie et ferme-école Vieilles racines et jeunes pousses

DR

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