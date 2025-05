Portes Ouvertes Jardin de Nathalie – La Figerie Juicq, 7 juin 2025 10:00, Juicq.

Charente-Maritime

Portes Ouvertes Jardin de Nathalie La Figerie 20 rue des Alouettes Juicq Charente-Maritime

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:30:00

2025-06-07

2025-06-08

Jardin privé de 300 m² aménagé avec passion depuis plusieurs années, mêlant harmonieusement rosiers anciens et modernes (plus de 60 variétés), vivaces, grimpantes et plantes aromatiques.

La Figerie 20 rue des Alouettes

Juicq 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 80 94 97

English :

A 300 m² private garden laid out with passion over many years, harmoniously blending old and modern roses (over 60 varieties), perennials, climbers and aromatic plants.

German :

300 m² großer Privatgarten, der seit mehreren Jahren mit Leidenschaft angelegt wird und eine harmonische Mischung aus alten und modernen Rosen (über 60 Sorten), Stauden, Kletterpflanzen und aromatischen Pflanzen bietet.

Italiano :

Questo giardino privato di 300 m² è stato allestito con passione per diversi anni, combinando armoniosamente rose antiche e moderne (oltre 60 varietà), piante perenni, rampicanti e aromatiche.

Espanol :

Este jardín privado de 300 m² ha sido acondicionado con pasión durante varios años, combinando armoniosamente rosales antiguos y modernos (más de 60 variedades), plantas vivaces, trepadoras y aromáticas.

L’événement Portes Ouvertes Jardin de Nathalie Juicq a été mis à jour le 2025-05-09 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme